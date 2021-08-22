Городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по обновлению дорожной разметки в Москве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
«Разметку обновили на ключевых магистралях и улицах столицы, в первую очередь работы провели возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков. В общей сложности нанесли разметку на 4,2 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превышает 15 тысяч километров», — рассказал Бирюков.
По его словам, работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, что позволило избежать длительного ограничения движения.
Заммэра также отметил, что рабочие обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.
В общей сложности размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта и более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, добавил чиновник.
Ранее, 17 августа, Петр Бирюков сообщил о том, что к предстоящему отопительному сезону в Москве подготовили 92 процента объектов. В общей сложности коммунальщики подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.
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