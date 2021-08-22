Городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве

По его словам, работы проводились преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, что позволило избежать длительного ограничения движения.

Заммэра также отметил, что рабочие обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки.

В общей сложности размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта и более 20 тысяч наземных пешеходных переходов, добавил чиновник.

Ранее, 17 августа, Петр Бирюков сообщил о том, что к предстоящему отопительному сезону в Москве подготовили 92 процента объектов. В общей сложности коммунальщики подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

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