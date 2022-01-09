Горожанам пообещали рекордное со времен битвы за Москву количество снега

К пятнице, 14 января, в городе ожидается рекордное количество снега. В столице вырастут полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен битвы за Москву. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

«В предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку! Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет треть месячной нормы», — пообещал синоптик.

Он отметил, что 10 января может быть побит рекорд осадков, держащийся с 1960 года. При этом в городе будет ухудшаться видимость, на дорогах ожидаются снежные заносы и накаты. Температура воздуха — от минус пяти до минус семи градусов ночью и от минус трех до минус пяти днем.

Во вторник и среду осадки не прекратятся, но станут слабее. В Москву придет полярный холод с крепнущими морозами. Снежный покров вырастет до 38-40 сантиметров.

«К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы. Обычно так наметает лишь на Русском Севере, например, в Сыктывкаре или Воркуте», — подчеркнул Тишковец. При этом к пятнице, 14 января, ожидается потепление со штормовых ветром и понижением атмосферного давления.

«Ожидаемые колоссальные объемы снега могут привести к снеговалу — падению деревьев под тяжестью снега, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш. Кроме того, вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях», — заключил эксперт.

Ранее из-за снегопада в Москве МЧС опубликовало экстренное предупреждение. Водителей и пешеходов призвали к осторожности.