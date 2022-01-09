МЧС опубликовало экстренное предупреждение из-за снегопада в Москве

ГУ МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение из-за снегопада, гололедицы и усиления ветра в столице. Оно появилось на официальном сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 19 часов 09 января до 12 часов 10 января в Москве ожидается сильный снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра восточной четверти 7-12 метров в секунду», — предупредили москвичей и гостей столицы.

Водителям порекомендовали снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и не парковаться у деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Горожан попросили быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о снегопаде и плохой видимости после 19 часов воскресенья, 9 января.