Грабитель в спецодежде под бой курантов взорвал банкомат в Москве

Неизвестный мужчина, одетый в синюю спецодежду, проник ночью в торговый центр «Лента» в столичном поселке Московский и взорвал банкомат, пишет Telegram-канал «112».

Взрыв прогремел в новогоднюю ночь, прямо под бой курантов. Всего за 11 минут грабителю удалось установить взрывчатку. Далее он проследовал к разрушенному аппарату и забрал из него деньги. По предварительным данным, в банкомате находилось несколько сотен тысяч рублей. На данный момент столичные правоохранители ищут преступника.

Ранее житель Москвы пополнил счет сувенирными купюрами, а затем обналичил их в банкомате.