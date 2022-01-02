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Грабитель в спецодежде под бой курантов взорвал банкомат в Москве

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Грабитель в спецодежде под бой курантов взорвал банкомат в Москве
Кадр: Telegram-канал 112

Неизвестный мужчина, одетый в синюю спецодежду, проник ночью в торговый центр «Лента» в столичном поселке Московский и взорвал банкомат, пишет Telegram-канал «112».

Взрыв прогремел в новогоднюю ночь, прямо под бой курантов. Всего за 11 минут грабителю удалось установить взрывчатку. Далее он проследовал к разрушенному аппарату и забрал из него деньги. По предварительным данным, в банкомате находилось несколько сотен тысяч рублей. На данный момент столичные правоохранители ищут преступника.

Ранее житель Москвы пополнил счет сувенирными купюрами, а затем обналичил их в банкомате.

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