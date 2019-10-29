Грузовик столкнулся с тремя машинами на МКАД и перевернулся

Авария с участием трех автомобилей и грузовика произошла на внутренней стороне 40 километра МКАД. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В результате дорожно-транспортного происшествия грузовик перевернулся. «Движение ограничено до двух полос. Есть серьезные затруднения. Объезжайте!» — говорится в сообщении.

Причина аварии не сообщается.

Ранее в октябре сотрудники ГИБДД перекрывали движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы. Причиной стала автоцистерна, которая перевернулась на трассе.

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