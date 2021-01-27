Гулявший с собакой москвич встретил «волкособа»

В московском поселке Минвнешторг, расположенном поблизости от Одинцово, мужчина вышел на вечернюю прогулку с собакой и встретил волка. Фотографию животного он выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Запись появилась во вторник, 27 января. В подписи к фото Иван Соловьев отметил, что зверя ранее замечали местные жители и что он «здесь уже несколько дней живет». В комментариях пользователи сети предположили, что это вовсе не волк, а «бывшедомашний» пес, которого выбросили на улицу хозяева.

«Он один никогда не нападет. Домашний, видимо, сбежал от кого-то. Красавец такой», «Может это волкособ?», «У волка такой запах, что ни одна собака не подойдет и на километр, чувствует волка издалека», — написали в комментариях подписчики.

Помимо этого, пользователи рассказали, что в данном районе пропали два волка, которых сейчас разыскивают их владельцы.

Ранее, 22 января, также стало известно, что в Одинцово зоозащитники приютили больного волка. Животное вышло к людям в поселке Малые Вяземы. Его аккуратно отловили и направили на лечение, как рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

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