В цветочном магазине найдена идеальная пара москвичей

Россиянин на своей странице в Facebook рассказал историю о том, как нашел в Москве идеальную влюбленную пару.

Мужчина написал, что зашел за цветами в небольшой магазинчик и решил поинтересоваться у продавщицы, кто доставляет ей цветы. В ответ женщина сообщила, что привозит она их сама на иномарке, подаренной мужем.

Женщина также подчеркнула, что супруг ее постоянно балует и ни в чем ей не отказывает, а магазин она держит исключительно ради удовольствия, потому что ей нравится работать с цветами. Выслушав всю историю, автор топика заключил: «Так я внезапно обнаружил идеальную пару в магазинчике размером примерно два на три метра».

Пользователей в комментариях восхитил рассказ москвича. «Чудесная святовалентиночная история!», «Молодцы: и цветы, и автомобиль, и розы. Всем бы так!», — восторженно отреагировали жители столицы.

Ранее в подмосковной Лобне 14 февраля, в День всех влюбленных, молодой человек сделал предложение своей девушке в салоне автобуса.