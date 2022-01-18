Иеромонах-реаниматолог предупредил об опасности купания в проруби пьяными

Иеромонах-реаниматолог Феодорит рассказал россиянам об опасности окунания в пьяном виде в ледяную прорубь на Крещение. Об этом он поговорил с изданием РИА Новости.

Представитель церкви отметил, что трезвым людям редко требуется медицинская помощь после крещенских купаний, так как люди, не употребившие спиртное, критически оценивают свое состояние здоровья. Однако у нетрезвого человека вероятность проблем со здоровьем после окунания возрастает, предупредил иеромонах.

«Погружение в пьяном виде вообще противоестественно. Это греховно, потому что мы делаем это не ради удали, а с благочестивой целью», — отметил иеромонах. Он добавил, что в сочельник допускается употребление небольшого количества вина, однако выпившим стоит воздержаться от окунания в прорубь.

Ранее священник Павел Островский заявил, что традиция нырять в ледяную прорубь является народной, а не церковной. Он добавил, что купание на Крещение не является грехом, но несет риск здоровью.