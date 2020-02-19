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Игривую полицейскую овчарку заметили в московском метро
Кадр: Telegram-канал «Московские новости»
В московском метро сняли на видео игривую полицейскую овчарку на службе. Очевидцы распространили запись в сети, сообщает в среду, 19 февраля, Telegram-канал «Московские новости».
На кадрах служебный пес едет в вагоне метро вместе с сотрудником правоохранительных органов. Пока хозяин держит собаку на поводке, животное катается по полу. Поведение овчарки привлекло внимание пассажиров.
В августе прошлого года в подмосковном Волоколамске пропала пожилая собака по кличке Тима. Как рассказали хозяйке животного соседи по дачному участку, сначала Тима металась по железнодорожной платформе среди пассажиров, а потом самостоятельно зашла в один из вагонов, не откликаясь на призывы людей.
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