Игривую полицейскую овчарку заметили в московском метро

В августе прошлого года в подмосковном Волоколамске пропала пожилая собака по кличке Тима. Как рассказали хозяйке животного соседи по дачному участку, сначала Тима металась по железнодорожной платформе среди пассажиров, а потом самостоятельно зашла в один из вагонов, не откликаясь на призывы людей.

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