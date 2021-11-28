Игры детей на железнодорожных путях озадачили россиян

Москвич выложил в группу Facebook «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» фото, на котором дети играют в монетки на железнодорожных путях. Снимок озадачил россиян.

Автор поста рассказал, что раньше на этом месте у перекрёстка на Новолесную улицу был мост, который снесли и неплохо было бы его восстановить. Теперь здесь есть только наземный переход через железную дорогу, на котором дети играют, оставляя монетки на рельсах, чтобы их расплющило под колесами поезда.

Некоторые пользователи написали, что проблема не в переходе, а в том, что детям просто нечем заняться. «Мне бы и в голову не пришло так развлекаться в детстве. Во-первых, родители умели со мной разговаривать, во-вторых, было много других полезных занятий», — написали в комментариях.

Другие, напротив, поддержали автора топика, заявив, что мост через железнодорожные пути здесь необходим. Но отметили, что при его строительстве нужно отменить вырубку деревьев, а также оборудовать его лифтом для инвалидов-колясочников.

Нашлись и те, кто напомнил, что проект надземного перехода через железную дорогу между Савеловским и Белорусским вокзалами представили еще в 2019 году. Однако, строительство пока не началось.

Ранее москвичи выступили против идеи надземного перехода в китайском стиле.