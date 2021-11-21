Москвичи выступили против идеи надземного перехода в китайском стиле

Житель столицы поделился найденной в интернете фотографией надземного перехода и предложил построить такой же в Москве. Под его публикацией в Facebook-сообществе «Академический район» россияне выступили против подобной идеи.

Многие обратили внимание на иероглифы на снимке и предположили, что сделан он в одном из городов Китая. Один из пользователей даже нашел фото похожего перехода в Шанхае. Некоторые предположили, что это фотомонтаж.

Абсолютное большинство участников дискуссии посчитало, что такой переход не решит проблемы, а только их добавит. «Достаточно один раз заполучить травму колена, доставляющую боль на каждой ступеньке, чтобы на собственном опыте убедиться в необходимости избавляться от надземных и подземных переходов. В городской черте их быть практически не должно», «Есть люди с колясками, на колясках — они точно не мечтают о таком "украшении" города», «Надземными переходами никто не любит пользоваться, доказано многолетней практикой. Только если заборы и отбойники двухметровые поставят. В остальных случаях будут перебегать дорогу, и количество аварий только возрастет. А заборы и отбойники только для скоростных трасс годятся, уюту городскому не способствуют…» — написали подписчики паблика.

«А чем вам подземные переходы, защищенные от снега и дождя, теплые, совмещенные с входом в метро, не угодили? Или мало индустриальных пейзажей?» — заметил один москвич. По мнению нескольких человек, подземные переходы всем хороши, только отправлять в них нужно не людей, а машины. «Не лучше дороги в туннель опустить?», «Машины надо отправлять под землю, а люди пусть ходят по ней», «Не нужно загонять людей на мосты или в переходы, пешеход должен быть в приоритете!», «Дороги надо под землю убирать, а не людей. Тем более на Академической», — высказались россияне.

Ранее была названа самая опасная дорога в Москве. Уже не в первый раз таковой стала МКАД.