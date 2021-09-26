«Имитирующий деятельность» дворник попал на видео и возмутил россиян
Жительница запада Москвы заметила на улице дворника, разгоняющего лужи с помощью воздуходувки. Россиянка назвала происходящее «имитацией деятельности» и поделилась возмущением в Facebook-группе «Фили Давыдково. Соседи».
Автор поста сняла на видео действия дворника. На кадрах мужчина разгоняет дождевую воду по асфальту с помощью специального прибора. «На следующем этапе, видимо, дождевую воду прямо на лету будут ловить», — отметила женщина. Пользовательница попросила управу Фили-Давыдково обратить внимание на происходящее.
Многие комментаторы сообщили, что также сталкивались с подобными случаями. «Логику здесь искать бесполезно», «Какая глупость. Лучше бы что-нибудь полезное сделали», — написали под постом местные жители. Некоторые рассказали, что наблюдали за разгоном луж на других улицах района. «Создаем бурную деятельность», — заметила юзерша. Некоторые пожаловались на шум от воздуходувок. Одна женщина рассказала, что пригрозила дворнику жалобой на сайт мэра, если тот не выключит аппарат, с которым ходил около жилого дома.
Ранее россиян развеселило фото красящего асфальт дворника. Пользователи назвали подобное решение «гениальным» и вспомнили о службе в советской армии, где отдавали похожие приказы.
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