«Имитирующий деятельность» дворник попал на видео и возмутил россиян

Многие комментаторы сообщили, что также сталкивались с подобными случаями. «Логику здесь искать бесполезно», «Какая глупость. Лучше бы что-нибудь полезное сделали», — написали под постом местные жители. Некоторые рассказали, что наблюдали за разгоном луж на других улицах района. «Создаем бурную деятельность», — заметила юзерша. Некоторые пожаловались на шум от воздуходувок. Одна женщина рассказала, что пригрозила дворнику жалобой на сайт мэра, если тот не выключит аппарат, с которым ходил около жилого дома.

Ранее россиян развеселило фото красящего асфальт дворника. Пользователи назвали подобное решение «гениальным» и вспомнили о службе в советской армии, где отдавали похожие приказы.

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