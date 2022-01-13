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Иммунолог назвал пугающую особенность омикрон-штамма COVID-19

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Иммунолог назвал пугающую особенность омикрон-штамма COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Москва 24» назвал пугающую особенность нового штамма COVID-19. Врач заявил, что носитель омикрон-штамма может одновременно заразить около сотни человек, даже если просто чихнет.

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но омикрон в этом отношении превзошел даже ее», — сказал Болибок. Эксперт считает, что для заражения данным штаммом достаточно обычного разговора, зевания или просто дыхания зараженного человека.

Также иммунолог отметил, что омикрон может нести особую опасность для детей. «Они болеют очень активно, и резко возрастает число госпитализаций детей в тяжелом состоянии. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности», — резюмировал специалист.

Ранее Минздрав назвал главные симптомы омикрон-штамма. Ими оказались першение в горле, лихорадка и симптомы, напоминающие грипп.

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