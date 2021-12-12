Иммунолог оценил вероятность заражения COVID-19 от привитого человека

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik оценил вероятность заражения COVID-19 от привитого человека.

«Невакцинированный человек может и сам заразиться коронавирусом, и потом заразить еще десять человек. Вакцинированный тоже может заразиться, но этот риск намного меньше», — объяснил эксперт, уточняя, что вакцинированный человек тоже может быть переносчиком инфекции, но вероятность заражения будет одним случаем из ста.

Медик добавил, что вакцинированный носитель вируса не столь заразен, как непривитый. Специалист резюмировал, что человек с прививкой не способен создать вокруг себя «заражающее облако».

Ранее доктор медицинских наук, онколог Александр Серяков отметил, что для больных раком крайне опасно заражение коронавирусной инфекцией, в том числе омикрон-штаммом.