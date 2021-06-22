Индийский штамм коронавируса выявили у 90 процентов заболевших в Москве

У 90 процентов заболевших коронавирусом в Москве выявили индийский штамм инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, ее слова передает РИА Новости.

При этом она уточнила, что рост заболеваемости связан не только со штаммом, но с целым комплексом причин. «Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но, конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса», — пояснила вице-мэр.

Она отметила, что, по мнению специалистов, эта мутация заразнее, чем изначальный, уханьский вариант.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели новые ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Так, с 22 июня в городе вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

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