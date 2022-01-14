Инфекционист оценил шансы спортсменов легче переносить коронавирус

Главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в беседе с «Мослентой» оценил шансы спортсменов легче переносить коронавирус и быстрее вылечиваться от недуга.

«Вирусу все равно! Он может заразить любого — хоть слабого старика, хоть физически сильного молодого парня. Спортивная форма человека не может повлиять и на течение болезни. Все зависит лишь от длительности контакта с больным, от которого ему передался вирус. Также влияние может оказать наличие вакцины», — сказал Малышев.

Но это не значит, что стоит исключить из своей жизни физические нагрузки, добавил врач. Занятия спортом оказывают положительное влияние на здоровье и внешность людей, на их жизнь в целом, ведь она не ограничивается ковидом.

Ранее врач рассказал о вреде экстремальных зимних видов спорта.