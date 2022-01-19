Инфекционист рассказала о первых симптомах заражения омикрон-штаммом

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина в интервью ТАСС рассказала о первых симптомах заражения омикрон-штаммом.

Врач сообщила, что по симптомам новый штамм практически совпадает с ОРВИ, а значит, течение болезни можно облегчить с помощью безрецептурных лекарств, которые имеются у каждого в аптечке. «Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — отметила Сметанина.

По ее словам, если температура выше 38 градусов держится дольше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу. Самостоятельная симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного. Для снижения неприятных ощущений при першении в горле рекомендуются средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

Для устранения заложенности носа специалист порекомендовала брызгать сосудосуживающие препараты, промывать нос растворами на основе морской воды. Все эти лекарства являются безрецептурными и часто используются при сезонных простудах и ОРВИ, заключила инфекционист.

Ранее россиянам предсказали заражение омикрон-штаммом в течение двух недель.