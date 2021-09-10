Иностранец надругался над россиянкой в Москве и украл ее очки

Пострадавшая познакомилась с приезжим во время отдыха: когда начался дождь мужчина помог ей собрать вещи и предложил провести до дома. Однако, как только они углубились в лесной массив, мигрант начал приставать к москвичке, и, угрожая насилием, попытался надругаться над ней. Девушка испугалась и согласилась вступить с ним в половую связь. В этот момент мимо них шли прохожие, и россиянка начала кричать и звать на помощь.

Ее действия вспугнули злоумышленника, и он убежал, забрав с собой личные вещи девушки. В медучреждении после случившегося у пострадавшей диагностировали перелом нижней челюсти, ушиб мягких тканей головы, а также ссадины. Помимо этого, у девушки с банковской карты были списаны более десяти тысяч рублей.

Преступника удалось обнаружить. Возбуждены уголовные дела о грабеже и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее мигрант попытался изнасиловать 27-летнюю россиянку в кустах на востоке Москвы, но его испугали прохожие. Сотрудникам правоохранительных органов оперативно удалось задержать преступника. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана.

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