Иностранка вспомнила о гигантских очередях и московских магазинах начала 80-х
Директор Гёте-Института в Москве немка Хайке Улиг, переехавшая в Москву в начале 80-х, поделилась с «Мослентой» воспоминаниями о гигантских очередях в советских магазинах.
«В продуктовом магазине надо было сначала отстоять одну очередь, чтобы оплатить товар в кассе, а потом вторую, чтобы по этому чеку получить его в отделе», — рассказала Улиг.
По ее словам, тогда на прилавках было не так много товаров, а иностранке, слабо владеющей русским языком, приходилось тяжело. Сама система подобной торговли казалась Улиг абсурдной, хотя она приехала в СССР из ГДР.
Женщина призналась, что даже после всех изменений, произошедших в 90-е, она не верила, что изменятся сами люди. «Не верила, что здесь возможны большие, серьезные изменения. Например, что водители будут притормаживать перед пешеходным переходом. Что продавец в магазине или кто-то в метро тебе улыбнется просто так или ответит на твою улыбку», — рассказала немка.
Улиг добавила, что в современной Москве все, на что она даже не надеялась, происходит теперь на каждом шагу. «В те же 90-е, совершая покупки в магазине, ты, скорее, ощущал, что мешаешь и утомляешь, а не как сейчас — что тебя здесь ждут и готовы помочь», — заключила она.
Ранее своими впечатлениями от того, как изменилась Москва за последние 20 лет, поделился руководитель политического отдела посольства Швейцарии Тобиас Привителли. По его мнению, за эти годы город стал чище, потому что с улиц исчезли ларьки, киоски и прочие хаотичные торговые ларьки.
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