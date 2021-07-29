Иностранка вспомнила о гигантских очередях и московских магазинах начала 80-х

Директор Гёте-Института в Москве немка Хайке Улиг, переехавшая в Москву в начале 80-х, поделилась с «Мослентой» воспоминаниями о гигантских очередях в советских магазинах.

«В продуктовом магазине надо было сначала отстоять одну очередь, чтобы оплатить товар в кассе, а потом вторую, чтобы по этому чеку получить его в отделе», — рассказала Улиг.

По ее словам, тогда на прилавках было не так много товаров, а иностранке, слабо владеющей русским языком, приходилось тяжело. Сама система подобной торговли казалась Улиг абсурдной, хотя она приехала в СССР из ГДР.