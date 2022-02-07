Инвалид из Москвы подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации
28 летняя девушка инвалид с синдромом карликовости получила отказ в регистрации на сайте эскорт-услуг и подала иск в суд о дискриминации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам девушки, работа в сфере интим-услуг хорошо оплачивается в столице, также там котируются женщины с нестандартной внешностью. При этом жительница Москвы утверждает, что эскорт-услуги оказывать она не собиралась, а только выходить с мужчинами в свет за почасовую оплату.
Девушка объяснила, что попробовала зарегистрироваться на одном из сайтов, но обнаружила, что минимальный рост, который можно указывать в анкете — 140 сантиметров, а ее рост 136 сантиметров.
Потерпевшая попробовала написать в техническую поддержку сайта, однако там заявили, что она не соответствует параметрам. После этого москвичка решила обратиться в суд и-за дискриминации.
Ранее, в ноябре прошлого года, житель Москвы обратился в полицию после того, как его оплаченный аккаунт в популярном приложении для знакомств «Тиндер» заблокировали. Москвич также пожаловался на дискриминацию мужчин в приложении.