Инвалид из Москвы подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации

28 летняя девушка инвалид с синдромом карликовости получила отказ в регистрации на сайте эскорт-услуг и подала иск в суд о дискриминации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам девушки, работа в сфере интим-услуг хорошо оплачивается в столице, также там котируются женщины с нестандартной внешностью. При этом жительница Москвы утверждает, что эскорт-услуги оказывать она не собиралась, а только выходить с мужчинами в свет за почасовую оплату.