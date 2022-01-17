Иосиф Пригожин высказался об ограблении вдовы Градского

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro высказал свое мнение об ограблении вдовы композитора Александра Градского актрисы Марины Коташенко на 100 миллионов рублей, которое произошло в Подмосковье.

По словам Пригожина, он придерживается мнения о том, что за преступлением стоит кто-то из окружения вдовы Александра Градского.

«Люди, которые пытаются нанести еще один урон семье, пережившей такую утрату, — это просто скоты. Они совершают преступление. И я даже не сомневаюсь, что это сделал кто-то из своих. Нужно искать внутри… И я надеюсь, что правоохранительные органы выйдут на след преступника», — подчеркнул продюсер.

Он также отметил, что не может прокомментировать предполагаемую версию с инсценировкой ограбления, так как лично не знаком Мариной Коташенко. «Нужно жестко наказать преступников. А Марине следует быть более бдительной и внимательной к тем, кто ее окружает», — заключил Пригожин.

Ранее в ограблении вдовы Александра Градского начали подозревать прислугу.