Искавший жилье москвич-ювелир оценил количество романтических предложений от женщин

Житель Москвы Филипп, который разместил объявление о поиске новой квартиры и заинтересовал им многих пользовательниц сети, оценил их реакцию и романтические предложения. Соответствующие комментарии появились под его постом в Facebook.

В частности, автор поста обратил внимание на резко возросшее число комментариев и подчеркнул, что в другом аналогичном сообществе в соцсети к его записи «отнеслись спокойнее». Подобный эффект он связал с выбором снимков для публикации.

«Слушайте, четыре фотки — это много? Я посмотрел предыдущие объявления, там милые пары с собаками, и везде несколько фото. Я подумал, ну, может, стоит несколько», — отметил он и добавил, что выбрал «самые приличные» фото.

В ответ на то, что помимо квартиры москвич также сможет «найти себе невесту», он написал: «Ну спасибо, а то я уже начал чувствовать горькие ноты отчаяния».

Изучив многочисленные высказывания женщин, в том числе по поводу внешности и рода своей деятельности, будущий арендатор в шутку заметил: «Все такие милые, хоть бы кто слово про квартиру написал». Впоследствии Филипп и вовсе перестал отвечать на новые комментарии.

О популярности публикации москвича-ювелира сообщалось ранее — менее чем за сутки она набрала почти полтысячи отзывов и сотни реакций. 33-летний Филипп рассказал, что планирует найти жилье в нескольких районах. В посте он также кратко рассказал о себе, упомянув, что не женат, не курит, иногда пьет вино в умеренных количествах, готовит и работает ювелиром. Вдобавок он сопроводил публикацию несколькими своими снимками.

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