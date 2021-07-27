Исхудавший хищник на улицах Москвы напугал горожан

Москвичи также дали совет, как помочь лисе: «Ночной хищник днем не гуляет. Звоните секретарю в управу района. Там подскажут, куда обратиться. Лиса должна быть осмотрена ветеринарами».

Нашлись и те, кто призвал оставить животное в покое: «Отстаньте, пожалуйста, от наших лис. В чужой монастырь со своим уставом не приходят».

Нашествие лис в Москву длится уже не один год. Ранее ему нашли объяснение. Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Илья Гомыранов заявил, что диким животным не хватает пищи в лесах, к тому же лисы обычно не боятся людей — поэтому их часто можно встретить около парка «Царицыно» или на помойках.

Гомынаров также предупредил москвичей, что лисы переносят бешенство, поэтому не стоит подходить к ним близко.

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