Нашествию диких животных в Москве нашли объяснение

Повышение активности диких животных в Москве и Подмосковье связано с тем, что им приходится выходить из лесов, чтобы добыть пропитание. Об этом в среду, 17 июля, сообщил агентству «Москва» зоолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Илья Гомыранов.

По его словам, лисы, барсуки и енотовидные собаки стали чаще выходить к людям из-за нехватки пищи в лесах. При этом зоолог отметил, что чаще всего в городе можно заметить хищников.

«Например, лисы — они близки к собакам, и у них часто отсутствует страх перед человеком. В Москве тоже наблюдается такая ситуация, и лисы выходят, в частности, в парк "Царицыно", когда им не хватает еды, или же на помойки», — пояснил Гомыранов.

Он также призвал москвичей не пытаться контактировать с дикими животными, так как они могут быть переносчиками бешенства. Отогнать зверей можно издалека при помощи криков и других громких звуков, уточнил зоолог.

Ранее в июле глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что нашествие в городе диких животных связано с улучшением экологической ситуации в столице.

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