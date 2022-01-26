Историк объяснил плюсы предложения прорыть тоннель под Красной площадью

По его словам, на сегодняшний день эта идея кажется утопической, однако в свое время она рассматривалась всерьез, как одна из возможных мер по улучшению транспортной ситуации в городе. В 1960-х годах остро встал вопрос о том, что делать с трафиком, который все больше и больше скапливался в центре.

Транспортный инженер Владимир Черепанов был идеологом создания пересечений транспортных потоков на разных уровнях. «Тоннели и эстакады, которые сегодня нам кажутся привычными, начали появляться именно тогда. В 1959 году был открыт тоннель на Дорогомиловской заставе, который действует до сих пор. И в 1960-е годы идет активное строительство тоннелей и эстакад на Садовом кольце», — рассказывает Змеул.

Тоннели и эстакады Садового были построены в 1960-е годы, чтобы регулировать транзитный поток, который идет через центр. «И тоннель под Красной площадью как раз укладывался в логику этого периода. Планировалось создание новой транзитной магистрали, чтобы с Тверской улицы можно было выезжать на Москворецкий мост», — резюмирует эксперт.

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