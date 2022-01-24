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Московские архитекторы отказались копировать историческую застройку

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Московские архитекторы отказались копировать историческую застройку
Фото: Depositphotos

Архитекторы проекта нового гастрокластера на Тверском бульваре в Москве Александром Цимайло и Николаем Ляшенко рассказали «Мосленте» о том, почему они отказываются копировать историческую застройку.

Они отметили, что выбрали для своего проекта современный бетон, несмотря на то, что рядом стоящие здания выполнены из кирпича и штукатурки. «Бетон — современный материал. Мы не хотели копировать историческую застройку. Потому что считаем, что любое копирование исторической архитектуры — это плохой вкус. И если ты так делаешь, то делаешь фуфло», — считает Ляшенко.

Архитекторы пояснили, что им близок подход, при котором исторический облик отчетливо позволяет понять, что это современное здание, построенное в 2020-х годах. В связи с этим авторы идеи используют в своей работе латунь, бетон и стекло.

Ранее были названы самые утопические проекты московских архитекторов.

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