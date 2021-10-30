Историк раскрыл секрет успеха первого московского сыщика

Историк Олег Фочкин рассказал «Мосленте» о том, как первый московский сыщик открыл игорный дом в Зарядье. По его словам, сделано это было на выручку от махинаций.

Фочкин отметил, что Иван Осипов, более известный как Ванька Каин, изначально был крепостным крестьянином. В 13 лет он переехал из села под Ростовом в Москву и устроился на службу в дом купца Филатьева, которого вскоре обокрал и сбежал. Однако первая попытка освободиться оказалась неудачной — Ванька был схвачен и возвращен в хозяйский дом.

Чуть позже, за донос на Филатьева, Каин таки получил свободу. Он примкнул к московским ворам, успел поразбойничать на Волге. А в 1741 году пришел в сыскной приказ в Москве с повинной, пообещав искать и выдавать воров. Ваньку приняли на службу, выделив ему военную команду для задержания преступников.