Историк раскрыл секрет успеха первого московского сыщика
Историк Олег Фочкин рассказал «Мосленте» о том, как первый московский сыщик открыл игорный дом в Зарядье. По его словам, сделано это было на выручку от махинаций.
Фочкин отметил, что Иван Осипов, более известный как Ванька Каин, изначально был крепостным крестьянином. В 13 лет он переехал из села под Ростовом в Москву и устроился на службу в дом купца Филатьева, которого вскоре обокрал и сбежал. Однако первая попытка освободиться оказалась неудачной — Ванька был схвачен и возвращен в хозяйский дом.
Чуть позже, за донос на Филатьева, Каин таки получил свободу. Он примкнул к московским ворам, успел поразбойничать на Волге. А в 1741 году пришел в сыскной приказ в Москве с повинной, пообещав искать и выдавать воров. Ваньку приняли на службу, выделив ему военную команду для задержания преступников.
«Он отловил более 700 воров именно потому, что сам был одним из них: знал, где преступники прячутся, где их искать, какие у них повадки. По сути он был первым московским сыщиком, который добился ощутимых результатов», — подчеркнул Фочкин.
Но в то же время, продолжил историк, «темные дела» Ванька Каин не оставил. Вылавливая и выдавая мелких воров, он укрывал крупных преступников. Более того, параллельно занимался вымогательством и грабежами. На вырученные деньги он даже открыл в Зарядье игорный дом.
Тайные преступления Каина долго расследовала специальная комиссия, по результатам работы которой в 1755 году Ваньке был вынесен смертный приговор, позднее замененный на ссылку в Сибирь.
«Еще в ту эпоху была издана книга, которая является то ли его автобиографией, то ли биографией. По сути, это первая энциклопедия воровского мира Москвы, в которой объясняется, как он тогда работал. Все это исследовал Матвей Комаров, еще в XVIII веке написавший популярный роман о Ваньке Каине», — заключил Фочкин.
Ранее историк рассказал о начале криминального беспредела в Москве в 1990-х.