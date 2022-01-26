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Историк рассказал о планах по замыканию Бульварного кольца

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Историк рассказал о планах по замыканию Бульварного кольца
Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Историк архитектуры Александр Змеул рассказал «Мосленте» о планах градостроителей прошлого века по замыканию Бульварного кольца через Замоскворечье.

Он отметил, что при разговоре о реконструкции Москвы часто улавливаются отголоски нереализованных проектов. «Участок за МГУ, на котором планировалось строительство Дворца Советов, до последнего времени пустовал. Сейчас на нем идет строительство Технологической долины МГУ. Но еще в лужковские времена этот участок был не застроен», — говорит Змеул.

Также существовала идея генплана 1935 года о замыкании Бульварного кольца через Замоскворечье. Она была частично реализована в виде проезда от Устьинского моста к метро «Новокузнецкая», где сейчас идут трамвайные рельсы. На этом месте стоят здания, построенные вдоль планировавшейся трассы. «Бульварное кольцо в итоге так и не было замкнуто, но фрагмент застройки, которая должна была его окружать, мы видим», — резюмировал он.

Ранее известный архитектор объяснил отсутствие пешеходного маршрута до Лубянки. Он рассказал, что правоохранительные органы выступали категорически против, так как здесь ходит слишком много людей, в связи с чем этот участок сложно контролировать и наблюдать.

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