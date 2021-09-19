Историк рассказал об ограблении Ленина в Москве

Историк Олег Фочкин в беседе с «Мослентой» рассказал об ограблении революционера Владимира Ленина в Москве.

По его словам, инцидент произошел, когда Ленин со своим шофером ехал в Сокольники, чтобы навестить лежавшую в больнице жену Надежду Крупскую. Однако дорогу ему недалеко от здания Совнармкома перегородила банда Якова Кошелькова по кличке Кошелек.

«Заорали "Стой!" и залезли в затормозивший Rolls-Royce. Владимир Ильич стал им объяснять, что он Ленин, но бандиты не придали этому никакого значения. Видимо, не до конца понимали, кто это такой. Яков произнес знаменитую фразу «Козырь наш мандат», которая потом повторялась во всех советских фильмах про бандитов той эпохи», — сказал Фочкин.

Грабители отобрали у Ленина браунинг и кошелек, выбросили его с водителем из авто и угнали его.

Революционер не простил бандитам нападения: впоследствии он связался с Яковом Петерсом, который в тот момент возглавлял ВЧК. По словам историка, на Кошелька началась охота, чекисты вышли на его подругу, а через нее и на всю банду. Арестовали преступников возле Пречистенки в кофейне. Сам Яков тогда сбежал, однако через некоторое время его все равно нашли и застрелили, заключил Фочкин.

В начале сентября историк рассказал о том, что первое большое дело о разбойничьей банде, которое потрясло Москву и москвичей, относится к концу XVII века. В 1679 году на Красной площади казнили стольника Прохора Васильева, сына Кропотова, вместе с сообщниками. В его банде состояло больше 20 московских чиновников, в основном, тоже придворных.

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