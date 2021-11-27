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Историк рассказал о разворовывавших храмы преступниках 1920-х годов

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Историк рассказал о разворовывавших храмы преступниках 1920-х годов
Фото: В. Красинская / РИА Новости

Историк Олег Фочкин рассказал «Мосленте», как в послереволюционные 1920-е годы в столице преступники разворовывали храмы.

По его словам, в то время в Москве жил Иван Свитнев, который в 1918 году отличился при розыске преступников, укравших ценности из Патриаршей ризницы Московского Кремля. Он нашел злоумышленников с помощью сохранившейся картотеки и старой агентуры. Во время ограбления Патриаршей ризницы воры хватали, все, что могли унести. Они успели вынести оклады икон, покров на гробницу Николая Федоровича из красного бархата с жемчугом и бриллиантами, Евангелие XVII века в золотом окладе, золотые сосуды и многие другие ценные вещи. Похищенное оценивалось в 30 миллионов рублей.

Спустя некоторое время следователи начали находить украденные вещи, которые продавали разные люди. Например, владелец магазина назвал имя антиквара, у которого он купил жемчуг, и вскоре агенты МУРа вышли на скупщиков, через которых пришел этот товар.

Ранее историк рассказал о расправах стрельцов над преступниками в средневековой Москве.

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