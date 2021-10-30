Историк рассказал о расправах стрельцов над преступниками в средневековой Москве

Историк Олег Фочкин рассказал о том, как стрельцы, выполнявшие функции полиции в средневековой столице, поступали с пойманными преступниками. Подробностями эксперт поделился с «Мослентой».

Фочкин отметил, что стрельцы не были профессионалами в поиске правонарушителей, поэтому воровское сообщество по большей части чувствовало себя безнаказанным. Однако тех, кого им удавалось поймать, подвергали жестоким расправам.

Самыми популярными методами наказания до начала XVIII века считались отрубание рук, вырывание ноздрей и выжигание клейма с буквами «ТАТ» на лбу, что означало «вор». Считалось, что покалеченные преступники станут изгоями в обществе. Историк подчеркнул, что после подобных пыток их чаще всего не этапировали в Сибирь — ссылки как метод массового наказания появились в России позже.

Фочкин добавил, что в то время в Европе и Китае розыск и наказание правонарушителей были устроены аналогичным образом. Однако в 1722 году в Москве появилась полицейская канцелярия и методы работы начали постепенно меняться. Но и тогда, заключил историк, раскрытие преступлений оставалось на низком уровне.

Ранее Фочкин рассказал о первом большом деле разбойничьей банды в Москве. В группировке конца XVII века состояло более 20 столичных чиновников.