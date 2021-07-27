История об автобусном маршруте натолкнула москвичей на рассуждения

История мужчины начинается на остановке «Улица Селигерская» от которой отправлялся маршрут. По его словам, люди в транспортном средстве в то время не сидели, а стояли в салоне, находясь плотно друг к другу.

«Во время прибытия автобуса на остановку самое время было готовиться к борьбе, настраиваться, ведь тут, как и в спорте, многое зависит не только от техники, тактики, но и от настроя в том числе», — вспоминает мужчина.

По его словам, чтобы действительно насладиться поездкой и прокатиться «с ветерком», нужно было занять в автобусе правильное место. «Когда в Москве стали появляться «низкопольные» автобусы, я сначала не мог сообразить, чего не хватает, потом понял: не хватает ступенек возле дверей, вот там самое лучшее место для поездки. Особенно, когда появились "Икарусы" с полностью прозрачными дверями», — добавил он.

Москвич написал слова благодарности данному маршруту, отметив, что раньше много времени проводил, путешествуя по нему. Он отметил, что на сегодняшний день автобус стал коротким и ему уже ненужным, так как теперь метро «Селигерская» располагается прямо под его окнами.

«Остановка "ПТУ", 194 автобус. Но у нас еще даже сесть можно было в сторону метро. А обратно от станции "Новослободская" очередь стояла очень правильная — все в ряд, один за другим. Спасибо вам, вспомнила молодость», «А я помню очередь на остановке при выходе со станции "Новослободская". Дисциплинированно все так стояли. До остановки "Улица Ангарская" минут 40, наверное, надо было ехать на 194-м», — придались воспоминаниями пользователи сети.

Ранее москвичка поделилась своей историей знакомства с мужчиной, который делал ей комплименты и научил ее сына делать «волну». На прощание женщина подала новому знакомому свою руку. Ее собеседник сначала пожал ее, а затем задумался и поцеловал. «Если разведешься, приходи. Я в 73-й квартире живу…» — сказал напоследок мужчина.

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