Трогательная история знакомства москвички с мужчиной удивила пользователей сети
Одна из жительниц столицы поделилась своей историей знакомства с мужчиной в группе «Городское поселение Вербилки» в Facebook. Подписчиков удивил трогательный рассказ.
По словам женщины, когда после купания она выходила из реки Дубны, незнакомый мужчина подал ей руку и предложил помочь. Она деликатно отказалась, уточнив, что отдыхает здесь не одна, и указала на плавающего рядом сына.
Мужчина сделал комплимент героине истории, сказав, что она выглядит великолепно, после чего уточнил у ее сына, как его зовут и как зовут его мать. В ходе разговора мужчина выяснил, что сын его новой знакомой не умеет делать «волну», и решил сразу же научить его.
«Было забавно, что делал он куражисто, при этом волна у него самого не очень получалась. Да и было бы странно, если бы у такого мужика получалась волна», — рассказала автор поста.
На прощание женщина подала новому знакомому свою руку. Ее собеседник сначала пожал ее, а затем задумался и поцеловал. «Если разведешься, приходи. Я в 73-й квартире живу…» — сказал напоследок мужчина.
Публикация набрала множество комментариев. «Прекрасная история!», «Радостно и немного до слез», «Кинематографично», — писали подписчики сообщества.
Ранее житель Москвы завязал знакомство с соседкой-пенсионеркой и остался должен. Выяснилось, что кондиционер из квартиры мужчины заливает старушку. Мастера ему пришлось вызывать за свой счет.
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