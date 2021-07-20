Трогательная история знакомства москвички с мужчиной удивила пользователей сети

«Было забавно, что делал он куражисто, при этом волна у него самого не очень получалась. Да и было бы странно, если бы у такого мужика получалась волна», — рассказала автор поста.

На прощание женщина подала новому знакомому свою руку. Ее собеседник сначала пожал ее, а затем задумался и поцеловал. «Если разведешься, приходи. Я в 73-й квартире живу…» — сказал напоследок мужчина.

Публикация набрала множество комментариев. «Прекрасная история!», «Радостно и немного до слез», «Кинематографично», — писали подписчики сообщества.

Ранее житель Москвы завязал знакомство с соседкой-пенсионеркой и остался должен. Выяснилось, что кондиционер из квартиры мужчины заливает старушку. Мастера ему пришлось вызывать за свой счет.

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