История об отдавшем последний хлеб москвичке Викторе Мережко растрогала россиян

Жительница Москвы в районной Facebook-группе поделилась историей с участием скончавшегося на днях режиссера и сценариста Виктора Мережко.

Дело было в 1990-е годы. Женщина отметила, что в тот день на улице был мороз в минус 25 градусов. Она вместе со своей двухлетней дочерью стояла на улице в очереди за хлебом, как вдруг продавец объявил, что товар заканчивается. «У меня ком в горле, доча просит хлебушка... У кассы стоит красивый мужчина, привлекает жестами мое внимание», — продолжает автор топика. Уже возле касс мужчина вручил россиянке последний батон нарезного хлеба. Как оказалось, тем самым доброжелателем был ее сосед по району режиссер Виктор Мережко.

Пользователей сети растрогала история женщины. Некоторые из них тоже вспомнили истории, связанные с артистом. «Я помню, как он ловил такси, когда еще не было приложений и вызова по телефону. В красном шарфе всегда. А один раз, проходя мимо, сказал мне, что я красивая женщина... Светлая память ему», «У него была мастерская на крыше, где жил огромный попугай», «Я как раз в эти годы встретилась с ним у кабинета директора ресторана "Пекин". Очень жизнерадостный, явно любитель приударить, выпендрежный. А главное — талантливый и понятный», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что Мережко скончался в воскресенье, 30 января, в Санкт-Петербурге. Он стал автором сценариев для картин «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Родня» и других. В 2014 году ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.