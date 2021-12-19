История солдата и скульптуры на станции «Площадь революции» восхитила россиян

Россиянка поделилась историей молодого человека, чье лицо получила скульптура «Парень с книгой» на станции метро «Площадь Революции» в Москве. Под ее постом в Facebook-сообществе «Реальная жизнь. Перово, Новогиреево, Ивановское, Вешняки» пользователи высказали свое удивление и восхищение такими людьми.

«В 1937 году, когда отливались бронзовые фигуры на этой станции, их прообразам было лет по 25-30», — начала свой рассказ москвичка. Далее она написала о том, как в 2000 году поисковик Вячеслав Прохоренко случайно нашел останки солдата рядом с немецкими укреплениями на Синявинских высотах в Ленинградской области. В кармане его истлевшей гимнастерки был медальон с указанием имени — Гидрат Аркадий Антонович.

Тщательные поиски помогли узнать, что он родился в Калуге, был многократным чемпионом Москвы и рекордсменом СССР по прыжкам в высоту, преподавал в Государственном центральном институте физической культуры. Он вошел в число 50 лучших прыгунов в высоту за всю историю СССР, а в 1939 году во время войны с Финляндией добровольцем ушел на фронт. В сентябре 1941 года рота курсантов под командованием Гидрата насмерть встала на Синявинских высотах, пытаясь не допустить полной блокады Ленинграда.

Разыскали дочь офицера — Ольгу Аркадьевну Гидрат. Она попросила поисковиков съездить с ней на станцию метро «Площадь Революции». Подойдя к фигуре парня с книгой, она сказала, что это и есть ее отец. «Мама всегда приходила с цветами, подолгу сидела рядом со скульптурой и плакала. Это единственное место, куда мы могли прийти... Во всех документах папа числился пропавшим без вести. Я помню, как он посадил меня на плечи, и мы долго стояли перед зеркалом… А потом папа ушел, и больше вестей о нем не было», — процитировала автор поста слова дочери военного.

Поисковики передали девушке найденные вещи ее отца. Останки Гидрата были захоронены с воинскими почестями на мемориале на Синявинских высотах.

«Каждый неустановленный воин — это был живой человек», — такими словами закончила свой рассказ россиянка. Пользователи поблагодарили ее за столь интересную и важную информацию. «Какая удивительная история! Как важно знать наших героев в лицо!» — написала одна из них.

Ранее россияне обсудили установку памятника уличному баянисту в Москве.