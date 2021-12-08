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Россияне обсудили установку памятника уличному баянисту в Москве

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Россияне обсудили установку памятника уличному баянисту в Москве
Фото: Caterina Uspenskaya / группа «Пресня — Патрики — Тишинка — Шелепиха» в Facebook

В центре Москвы могут установить памятник баянисту Владимиру Панфилову, долгое игравшему в переходе станции метро «Улица 1905 года». Обсуждение россиян на эту тему появилось в Facebook-группе «Пресня — Патрики — Тишинка — Шелепиха».

Автор поста рассказала, что пришла в управу по делам и обнаружила на стойке гардероба папку для сбора подписей в поддержку увековечения памяти уличного музыканта. Женщина добавила, что все желающие могут прийти в учреждение и высказать свою позицию.

Многие отметили, что этот вопрос уже обсуждался жителями района ранее. «Остановились на табличке. Скромно и достойно», — написала одна из комментаторов. Женщину поддержали другие местные жители, заявив, что устанавливать памятник в данной ситуации неуместно.

Кто-то вовсе заявил, что не понимает, зачем увековечивать память баяниста. «А в чем его заслуга? Способ зарабатывать деньги?» — поинтересовалась женщина, добавив, что Панфилов был не единственным уличным музыкантом в этом районе.

Ранее москвичи выступили против установки памятника погибшему министру МЧС Евгению Зиничеву. Монумент планировали поставить на Кременчугском бульваре.

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