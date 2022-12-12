Москвичи вспомнили столичный 3D-кинотеатр времен СССР

Столичный кинотеатр «Стереокино», где можно было посмотреть фильмы в 3D-формате, вспомнили в Telegram-канале «Старая Москва». Один из немногих в СССР кинотеатров, работавших по специальной технологии, был впоследствии поглощен гостиницей «Москва».

Экран в зале «Стереокино» был всего три метра в длину и высоту, но зрители могли смотреть 3D-фильмы без специальных очков. В комментариях объяснили неудобство такого метода просмотра. «В начале сеанса, двигая головой вправо-влево, нужно было найти точку, в которой был виден стереоэффект, и замереть в ней. На время всего сеанса. Иначе будет смазанная картинка», — рассказал один из пользователей.

Фолловеры поделились воспоминаниями о «Стереокино». «Я девочкой несколько раз была. Фильм "Налим". Вот про очки не помню, но вроде были», «Мои родители успели побывать в этом кинотеатре. 1952-й год. Говорили, что "звук вокруг"», «Фильмов было немного, мы просмотрели все. А приспособить зрение было несложно», — написали они. Некоторые отметили красоту старого кинозала: его потолок украшала лепнина, а по бокам зала, как в театре, находились небольшие балкончики для зрителей.

Ранее пользователи сети поделились воспоминаниями о знаменитом московском кинотеатре «Ударник». Именно в нем был показан первый в СССР звуковой фильм.