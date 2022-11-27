Раскрыт адрес первого в Москве дома с электричеством

Адрес первого в столице дома с электричеством раскрыт в группе «Москва: История Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Первым жилым домом в Москве, в котором появился электрический свет, стала усадьба текстильного промышленника и миллионера С.П. Берга в Денежном переулке, 5, строение 1», — говорится в сообщении.

Электричество появилось здании в конце 1890-х годов. Тогда в честь этого масштабного события в особняке был проведен так называемый «электрический бал». По данным администраторов канала, когда на мероприятии гости впервые увидели друг друга при новом свете, их неприятно удивил эффект «мертвенной» бледности лиц.

Ранее был назван главный московский дом-неудачник. Это здание, которое также называют домом Лансере, расположено на углу Милютинского и Боброва переулков.