Назван главный московский дом-неудачник

Особенности строительства главного московского дома-неудачника назвали в материале «Мосленты». Это здание, которое также называют домом Лансере в честь когда-то проживающего здесь художника, расположено на углу Милютинского и Боброва переулков.

По задумке, это должен был быть дом премиум-класса по меркам своего времени. Масштабный проект шестиэтажного здания с высокими потолками и скульптурами котов и рыцарей был создан архитектором Валентином Дубовским. Однако многие задумки автора так и остались лишь на бумаге — в 1917 году началась революция. К этому времени удалось построить лишь пять этажей.

Только в 1924-1933 годах проект доработал и завершил архитектор Александр Калмыков. Он достроил еще три этажа, однако стиль Калмыкова был совершенно другим, чем у Дубовского. Из-за этого даже невооруженным взглядом видно, что здание было построено разными людьми. По итогу вышло так, что роскошные большие квартиры были поделены на коммуналки, в которых в наши дни живут в основном гастарбайтеры, а не люди высшего общества, как предполагалось изначально.

Ранее был назван подлинный цвет московского «дома-хамелеона». Во время ремонтных работ его настоящим цветом был определен оттенок лилового, который меняет свой тон в зависимости от погоды и освещения.