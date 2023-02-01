История
05:27, 01 февраля 2023
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Назван адрес любимой пельменной Иосифа Бродского в Москве

Назван адрес любимой пельменной Иосифа Бродского в Москве
Фото: Peter Skingley / Reuters

Адрес любимой московской пельменной знаменитого поэта Иосифа Бродского назвали в Telegram-канале «Прекрасная Пресня». Это было закрывшееся в 2018 году заведение на улице Красина, которое лауреат Нобелевской премии упомянул в одном из стихотворений.

«Жаль, не придумано машинки, чтоб, околачиваясь тут, пельмени хавать на Тишинке. Авось, еще изобретут», — написал Бродский в 1995 году. В сообществе пояснили, что на Тишинской площади, рядом с пельменной, жил друг поэта, переводчик Виктор Голышев. Под «машинкой» в стихотворении имеется в виду машина времени, которая могла бы перенести покинувшего СССР Бродского в Москву.

Ранее «Мослента» раскрыла имена работавших дворниками знаменитых москвичей. Стало известно, что работником этой профессии был Бродский.

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