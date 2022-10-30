Стали известны имена работавших дворниками знаменитых москвичей

Имена работавших дворниками знаменитых москвичей раскрыла «Мослента». Стало известно, что работниками этой профессии были художник Михаил Шемякин, поэт Иосиф Бродский, музыкант Петр Мамонов и многие другие.

Дворником когда-то был официально оформлен и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Это было сделано для того, чтобы власти не смогли привлечь писателя к ответственности за тунеядство.

Бывшему столичному мэру Юрию Лужкову тоже была знакома эта специальность. Он прослужил дворником шесть лет, пока учился в институте.

Ранее об уважении к дворникам в годы СССР вспомнили пользователи сети. Многие участники дискуссии вспомнили своих знакомых и родственников, работавших в советские годы дворниками.