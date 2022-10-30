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11:32, 30 октября 2022
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Стали известны имена работавших дворниками знаменитых москвичей

Стали известны имена работавших дворниками знаменитых москвичей
Фото: Marina Shimanskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Имена работавших дворниками знаменитых москвичей раскрыла «Мослента». Стало известно, что работниками этой профессии были художник Михаил Шемякин, поэт Иосиф Бродский, музыкант Петр Мамонов и многие другие.

Дворником когда-то был официально оформлен и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Это было сделано для того, чтобы власти не смогли привлечь писателя к ответственности за тунеядство.

Бывшему столичному мэру Юрию Лужкову тоже была знакома эта специальность. Он прослужил дворником шесть лет, пока учился в институте.

Ранее об уважении к дворникам в годы СССР вспомнили пользователи сети. Многие участники дискуссии вспомнили своих знакомых и родственников, работавших в советские годы дворниками.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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