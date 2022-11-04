Раскрыт адрес заброшенного вестибюля одной из станций московского метро

Адрес заброшенного вестибюля одной из станций столичного метро раскрыли в Telegram-канале «История Москвы». Сейчас сооружение не используется по назначению.

«Во дворах 1-й Парковой улицы, которая находится в районе Измайлово, среди советских гаражей можно найти бывший наземный вестибюль станции метро "Первомайская". Находилась здесь станция с этим названием с 1954 по 1961 год», — сообщают авторы канала. Сейчас вестибюль закрыт для пассажиров: это техническое помещение электродепо «Измайлово».

Станцию метро с таким же названием, которая работает по сей день, открыли в столице в 1961 году при продлении Арбатско-Покровской линии метро, она находится чуть дальше предыдущей.

Ранее было раскрыто расположение станции-«призрака» в московском метро.