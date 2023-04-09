Москвичи нашли анонсы открытия торговых точек в метро за 1936 год

Об анонсах открытия торговых точек в метро москвич рассказал в группе ВКонтакте «Мир метро». Он пересказал отрывок из популярной в те времена столичной газеты.

Автор поста напомнил, что в статье газеты «Рабочая Москва» за 1936 год можно было найти сведения о том, что на некоторых станциях метро начали продавать мороженое «Эскимо». В колонке также было анонсировано открытие киоска на станции метро «Охотный ряд», где пассажиры смогли бы приобрести несколько видов сортов мороженого, тортов, а также замороженные по американской технологии ягоды.

Кроме того, в статье указывалось и о скором открытии в столичной подземке точек по продаже бутербродов и пирожков. Также там хотели сделать бюро заказов и посылочных контор. Работать это должно было следующей схеме: пассажир звонил в бюро и сообщал, что к определенному времени будет, например, на станции метро «Арбатская». К этому времени работники бюро должны были подготовить для гражданина заказанные им продукты.

Пользователи сети в комментариях напомнили, что «Буфет №11» на станции метро Арбатская работает по сей день и является одним из самых интересных и заведений столичного общепита.

Ранее россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы.