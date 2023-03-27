Россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы

О снесенном в период СССР павильоне станции метро «Комсомольская» россияне вспомнили в группе ВКонтакте «Мир Метро». По данным источника, наземный вестибюль радиальной линии просуществовал в центре Москвы всего 15 лет.

Наземный вестибюль станции метро «Комсомольская» принял первых пассажиров в 1935 году и располагался у Ярославского вокзала (тогда носившего название Северный _прим. Мосленты). Однако, в конце 40-х годов прошлого века павильон решено было снести и построить на его месте новый, более крупный по размерам вестибюль уже для двух станций метро «Комсомольская» — радиальной и кольцевой.

Ранее была названа имитирующая стиль Московского Кремля станция метро. Ею оказалась станция «Боровицкая» Арбатско-Покровской линии столичной подземки.