В сети поспорили об антисанитарии советских автоматов с газировкой

Фотография советских автоматов с газировкой натолкнула пользователей сети на спор. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Автоматы по продаже газированной воды начали набирать популярность в СССР в 1950-е годы. Их активно устанавливали в общественных местах и на улице. В автомате можно было приобрести обычную газированную воду или добавить в нее сироп.

Некоторые заявили, что употреблять напитки из подобных автоматов было небезопасно. «Жутко антисанитарная штука была! Все пили из одного-двух стаканов, а их мытье было полной профанацией. Фонтанчик ополаскивал их изнутри, а все следы чужой помады или просто слюни оставались на наружных краях», — написала одна из пользовательниц. Другая женщина вспомнила, что ее бабушка не разрешала ей пить из многоразовых стаканов в автоматах. «Иногда местные алкаши на время их одалживали, но всегда возвращали», — вспомнили в комментариях.

Многие не согласились с такой позицией. «Зато раньше напивались люди и не было мусора. Сейчас, вы считаете, продажа всякой бурды в пластике, и энергетиков и прочей мути в жестяных банках лучше для утоления потребности питья?» — возразил пользователь. Кто-то отметил, что в СССР не было известно о случаях заболеваний после употребления воды из подобных вендингов.

Ранее россияне с ностальгией вспомнили автоматы с газировкой времен СССР.