Раскрыты подробности отношений знаменитого архитектора с советской властью

Подробности отношений знаменитого архитектора Алексея Щусева с советской властью вспомнил в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. По его словам, четырежды лауреат Сталинской премии стремился «избежать губительных перемен» и смог оставить нетронутым историческое ядро Москвы.

Несколько раз Щусев попадал в немилость. Его отстранили от работы, когда он предложил переместить правительственный центр из Кремля на Ходынское поле, чтобы разгрузить центр и отказаться от переделывания старинных улиц. Однако в 1924 году архитектору велели спроектировать мавзолей Ленина, проект был создан и утвержден за три дня.

В 1933 году Щусев выступил против сноса Сухаревой башни вместе с другими деятелями культуры и искусства, но получил резкий ответ от Сталина. В следующем году архитектор уже выступал за разрушение исторического здания ГУМа. Предположительно, Щусев был вынужден подписать готовый текст. В 1937 году против него началась травля со стороны коллег, однако опала закончилась благодаря покровительству советского государственного деятеля Лаврентия Берии.

Ранее Бурт раскрыл подробности о жизни построившего Военторг в Москве архитектора Сергея Залесского.