Опубликовано архивное видео с первым пассажиром московского метро
Первого пассажира московского метро звали Петр Латышев.
Архивное видео с первым пассажиром московского метро в 1935 году опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». Им стал герой труда с завода «Красный пролетарий» Петр Латышев. Он приобрел первый билет на поездку в подземке.
Позже в интервью столичному изданию Латышев заявлял, что наотрез отказался продать тот самый билет американскому коллекционеру.
На архивных кадрах также запечатлена торговля мороженым на станции, автоматы, выдающие газеты, и толпы пассажиров.
Согласно данным из открытых источников, первый участок столичного метрополитена был открыт для всеобщего пользования 1 мая 1935 года. На тот момент работали всего 13 станций — «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Красные Ворота», «Кировская» (ныне — «Чистые пруды»), «Дзержинская» (ныне — «Лубянка»), «Охотный Ряд», «Библиотека имени Ленина», «Дворец Советов» (ныне — «Кропоткинская»), «Парк культуры», «Улица Коминтерна» (ныне — «Александровский сад»), «Арбатская» и «Смоленская». На сегодняшний день их 241.
Стоимость проезда в то время составляла 50 копеек.
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