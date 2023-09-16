История
16:40, 16 сентября 2023
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Опубликовано архивное видео с первым пассажиром московского метро

Первого пассажира московского метро звали Петр Латышев.

Опубликовано архивное видео с первым пассажиром московского метро
Кадр: Telegram-канал «Старая Москва»

Архивное видео с первым пассажиром московского метро в 1935 году опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». Им стал герой труда с завода «Красный пролетарий» Петр Латышев. Он приобрел первый билет на поездку в подземке.

Позже в интервью столичному изданию Латышев заявлял, что наотрез отказался продать тот самый билет американскому коллекционеру.

На архивных кадрах также запечатлена торговля мороженым на станции, автоматы, выдающие газеты, и толпы пассажиров.

Согласно данным из открытых источников, первый участок столичного метрополитена был открыт для всеобщего пользования 1 мая 1935 года. На тот момент работали всего 13 станций — «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Красные Ворота», «Кировская» (ныне — «Чистые пруды»), «Дзержинская» (ныне — «Лубянка»), «Охотный Ряд», «Библиотека имени Ленина», «Дворец Советов» (ныне — «Кропоткинская»), «Парк культуры», «Улица Коминтерна» (ныне — «Александровский сад»), «Арбатская» и «Смоленская». На сегодняшний день их 241.

Стоимость проезда в то время составляла 50 копеек.

Ранее в Москве обнаружили поглощенный вокзалом павильон метро.