Опубликовано архивное видео с первым пассажиром московского метро

Архивное видео с первым пассажиром московского метро в 1935 году опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва». Им стал герой труда с завода «Красный пролетарий» Петр Латышев. Он приобрел первый билет на поездку в подземке.

Позже в интервью столичному изданию Латышев заявлял, что наотрез отказался продать тот самый билет американскому коллекционеру.