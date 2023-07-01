Москвичи вспомнили ассортимент элитных советских магазинов

Ассортимент элитных советских магазинов «Березка» вспомнили жители столицы. На обсуждение их натолкнуло фото одной из торговых точек сети в Telegram-канале «Старая Москва».

В комментариях «Березку» назвали мечтой советского человека. В магазинах сети принимались чеки от загранработников и дипломатов. На них, по воспоминаниям москвичей, можно было купить жевательную резинку, газировку Coca-Cola, видеомагнитофоны, ювелирные изделия, а также дефицитную одежду и обувь. Кроме того, в «Березке» продавались товары для дома: сразу несколько комментаторов сообщили, что купили в универмаге «чайных баб» — кукол для самовара, сохраняющих тепло.

«Ассортимент "Березок" был очень даже на уровне. Сельпошные магазины отдыхали», «Отец моей лучшей подруги, полковник КГБ, не вылезал из этих магазинов», «Там были самые модные товары, чего не было в обычных магазинах. Были две "Березки" в Москве, где продавали за валюту, чеки там не принимали и пользовались ими только иностранцы», — рассказали участники дискуссии.

Ранее россияне перечислили хиты продаж «Березки». Они рассказали, что успели приобрести в этом магазине технику: стиральные машины, кофемолки, двухкассетные магнитолы Sharp и первые заграничные телевизоры.