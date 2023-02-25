Москвичи вспомнили ассортимент продуктовых магазинов в 1970-х

Комментаторы перечислили стандартный набор продуктов на полках в СССР: в основном это были консервы, трехлитровые банки сока, фасованные пакеты с печеньем и молочные продукты. «До начала 1980-х можно было ежедневно купить, после очереди, разумеется, основную молочку (молоко, кефир, сметана, масло, творог, сыр российский), вареную колбасу двух видов, яйца, подсолнечное масло, ну, понятно, бакалею», — рассказал один из пользователей.

Кто-то вспомнил, что в ряде столичных магазинах самообслуживания ассортимент был шире. «Чудесное лечо в голубых банках, ананасы. Сырки глазированные, ветчина, такая, какой сейчас я вообще нигде не вижу. Крюшон — восхитительный. На развес икра черная», — рассказала одна из комментаторов об ассортименте в торговой точке на Люблинской улице.

Однако многие отметили, что даже в столице большинство деликатесов были доступны ограниченное время и только в некоторых универмагах. Особенно дефицитными продуктами считались бананы, сырокопченый сервелат и кофе. А с середины 80-х годов, по словам москвичей, процесс закупки продуктов вовсе превратился в «охоту за едой».

Ранее москвичи вспомнили о советском прототипе магазина IKEA. Аналогом популярной шведской сети был универмаг «Дом мебели» на Полярной улице.