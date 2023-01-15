Россияне обсудили ассортимент продуктовых ларьков в 1990-х

Ассортимент продуктовых ларьков в 1990-х обсудили россияне в комментариях под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

«Ассортимент ларьков у метро Щелковская, 1991 год. Пока это все еще мороженое, цветы и пресса, но совсем скоро наполнение этих ларьков кардинально изменится», — написал автор.

Среди подписчиков канала нашлось немало тех, кто жил или часто бывал в этом районе. Они вспомнили, что любили покупать в торговых точках у метро. Многие заметили, что не всегда в ларьке продавали только то, что было заявлено на вывеске.

«В этих киосках еще салаку горячего копчения можно было купить, ох и вкусная была!», «Еще бельгийский печеночный паштет в корытце из фольги. Часто брали себе на обед. Считали, что ну очень вкусно», «Помню, купишь в киоске мороженные персики или сливы производства Болгарии и — в кинотеатр. К концу сеанса все размораживалось», — рассказали юзеры.

Ранее москвичи обсудили способ примерки одежды на вещевых рынках. Они вспомнили, как продавцы приглашали покупателей за прилавок, в неотапливаемый бокс с товаром.